Honda Civic доехал до Европы

Поставки Honda Civic 11 поколения начались в Европу: модель теперь импортируется из Японии, тогда как прежде автомобили для местного рынка выпускали в Великобритании и Турции. Кроме того, существенно урезана гамма: доступным остался только хэтчбек в гибридной версии e:HEV.

Фото: Honda Honda

Под капотом Honda Civic установлен двухлитровый атмосферник, в паре с которым работают два электромотора. Один – в режиме генератора, второй – вращает передние колеса. В итоге мощность модели составляет 184 л.с. Примечательно, что коробка передач отсутствует. Средний расход топлива не превышает 5 л на 100 км (по циклу WLTP).