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1 час назад

Geely показала экономичный гибридный седан с запасом хода 1300 километров

Motor.ruMotor.ruиещё 1

Geely завершила тесты новой модификации седана Emgrand L для домашнего рынка. Версия с индексом Hi-X получила гибридную силовую установку на базе бензиновой «турботройки» объемом 1,5 литра, дополненную стартер-генератором и тяговым электродвигателем. Утверждается, что на полном баке и полностью заряженном блоке батарей автомобиль может преодолеть до 1300 километров, при этом потребляя 3,8 литра на 100 километров пути в смешанном цикле.

Geely показала гибридный седан с запасом хода 1300 км
Фото: © Geely© Geely

Силовой установкой с Emgrand L Hi-X поделился кроссовер Xingyue L (Monjaro для России). Бензиновый мотор 1.5 D-3DHT Thunder God с непосредственным впрыском, выдающий в одиночку 150 лошадиных сил, может работать в роли генератора, обеспечивая энергией тяговый электродвигатель. На скорости выше 20 километров в час доступен параллельный режим: в нем «турботройка» передает тягу на передние колеса через трехступенчатую коробку передач DHT Pro. Максимальная суммарная отдача установки седана – 245 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента, а на разгон с места до «сотни» у него уходит 6,9 секунды.

Geely

Внешних отличий у Geely Emgrand L Hi-X немного: узнать новую бензоэлектрическую версию можно по цветным декоративным элементам в воздухозаборниках, аэродинамическому оформлению 17-дюймовых колесных дисков, белой эмблеме на крупной решетке радиатора, и новому оттенку кузова Aurora White.

Гамма в салоне вторит вставкам на кузове – в дверных картах и центральном тоннеле применен тот же пыльно-зеленый цвет. В оснащение входит мультимедийная система с 12,3-дюймовым дисплеем, обновляющаяся «по воздуху», и цифровая «приборка» диагональю 10,25 дюйма. Помимо особой расцветки, Emgrand L Hi-X получил небольшой джойстик вместо стандартного рычага переключения передач. Также автомобилю обещано более 20 интеллектуальных режимов езды, но подробности пока не раскрыты.

Ожидается, что продажи седана на внутреннем рынке КНР стартуют летом.

Что касается Geely Monjaro, то среднеразмерный кроссовер уже вовсю готовится к выходу на российский рынок: на прошлой неделе его испытали в Сургуте при температуре от -10 до -40 градусов по Цельсию. До России вседорожник доберется с двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 238 лошадиных сил.

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