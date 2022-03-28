Audi отзывает в России более тысячи машин

Автобренд Audi хорошо известен на российском авторынке. Недавно стало известно, что марка планирует отзывать в России свыше 1 200 транспортных средств. Эта отзывная кампания затронет семь моделей.

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Эксперты заявили, что фирма Audi решила отозвать в РФ 1226 экземпляров авто. Речь ведётся о моделях Q8/Q7/Q5/A8/A6/A5/A4, реализованных на отечественном авторынке в период 2019 – 2022 годов. По заявлению специалистов, в данных транспортных средствах, на которые распространено действие соответствующего сервисного мероприятия, требуется провести дополнительную проверку развала-схождения автомобильных колёс. В случае необходимости, мастера автобренда проведут все необходимые ремонтные работы. Данная информация была передана прессе представителями пресс-службы Росстандарта.

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Причиной отзывной кампании являются риски недопустимых изменений углов развала/схождения задних автомобильных колёс. Этот дефект мог произойти по причине выполнения специальных сервисных мероприятий 42L1. Это связано с заменой определённых нескольких гаек в рычагах задней автомобильной подвески.По причине этой неисправности мог наблюдаться увеличенный/неравномерный износ покрышек задней оси. Ещё возможно изменение ходовых характеристик транспортного средства. Также возникает вероятность утраты сцепления с дорогой, внезапного уменьшения давления в колесе. В ходе сервисной акции автодилеры Audi должны предложить владельцам машин, которые попали под отзыв, осуществить проведение бесплатной проверки углов установки автомобильных колёс. В случае необходимости, специалисты автобренда проведут все требуемые ремонтные работы.

Для того, чтобы узнать, попадает ли машина под отзыв, можно воспользоваться списком VIN-номеров в рамках сайта Росстандарта либо уточнить информацию у российских дилеров Audi. Уполномоченным представителям бренда нужно будет проинформировать владельцев транспортных средств о необходимости предоставления автотранспорта в дилерские центры для осуществления ремонта. Для этого сотрудники фирмы воспользуются рассылками писем либо оповещением в телефонном режиме. Недавно в Сети появились снимки нового немецкого электропаркетника Audi Q6 в исполнении e-tron RS 2024. Речь идёт о высокопроизводительной версии Q6 e-tron, получившей комплексное обновление интерьера и внешнего вида. Согласно оценка экспертов, новинка должна составить конкуренцию Tesla Model X. Внешний вид RS Q6 e-tron практически такой же, как в случае Q6 e-tron. Для передней части предусмотрели большую шестиугольную закрытую радиаторную решетку. С обеих сторон предусмотрены светодиодные фары с резким дизайном.