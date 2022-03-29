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1 час назад

РБК: агрегаторов такси хотят обязать передавать данные ФСБ онлайн

Газета.RuГазета.Ru

Министерство транспорта РФ разработало новую версию законопроекта о такси, согласно которому агрегаторы такси должны будут предоставлять ФСБ «автоматизированный удаленный доступ» к своим системам и данным. Об этом сообщает РБК.

Минтранс РФ разработал новую версию закона о такси
Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В материале говорится, что правоохранители смогут получить доступ к данным, «используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».

Также проектом предлагается ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа, ограничить число легковых такси для каждого субъекта РФ, установить ответственность агрегаторов, если будет причинен вред жизни, здоровью или имуществу пассажира.

Кроме того, документ предполагает обязательную установку устройств контроля за вниманием и усталостью водителей, введение региональных реестров перевозчиков, легковых такси и служб заказа легковых такси, а также обязывает агрегаторы открывать представительства в регионах присутствия и заключать договоры с самозанятыми.

По данным РБК, законопроект сейчас находился на рассмотрении у Минюста.

В середине марта председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников транспорта «Таксист» Андрей Попков рассказал «Газете.Ru», что заработки таксистов, а также финансовые поступления автопарков, резко упали из-за возросшей стоимости запчастей и повышения стоимости автомобилей. Собеседник подчеркнул, что в связи с девальвацией рубля снизился заработок таксистов, в том числе, из-за уменьшения числа вызовов. Если в начале 2022 года шофер зарабатывал в среднем до 5 тыс. руб. за смену, то сейчас его доход сократился до 3 тыс. руб., рассказал профсоюзный активист.

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