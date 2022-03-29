Во вторник, 29 марта, стало известно, что Минтранс РФ разработал законопроект, согласно которому агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ. Об этом пишет РБК.
Уточняется, что речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».
— Помимо ФСБ службы заказа легкового такси должны будут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему, — следует из опубликованного сообщения.
Известно, что данный законопроект находился на рассмотрении у ведомства, а заключение по результатам проведения его правовой и антикоррупционной экспертизы было направлено в Минтранс.
В понедельник, 28 марта, «Вечерней Москве» источник сообщил, что мужчине заплатили за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Кроме того, «заказчики» шантажировали его неким компроматом. Утром 28 марта сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ, который подал ложное заявление о теракте в одном из кафе Коломны.