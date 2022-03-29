Во вторник, 29 марта, стало известно, что Минтранс РФ разработал законопроект, согласно которому агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ. Об этом пишет РБК.

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Уточняется, что речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».

— Помимо ФСБ службы заказа легкового такси должны будут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему, — следует из опубликованного сообщения.

Известно, что данный законопроект находился на рассмотрении у ведомства, а заключение по результатам проведения его правовой и антикоррупционной экспертизы было направлено в Минтранс.