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3 часа назад

СМИ: Агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Во вторник, 29 марта, стало известно, что Минтранс РФ разработал законопроект, согласно которому агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ. Об этом пишет РБК.

Агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ
Фото: PexelsPexels

Уточняется, что речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».

— Помимо ФСБ службы заказа легкового такси должны будут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему, — следует из опубликованного сообщения.

Известно, что данный законопроект находился на рассмотрении у ведомства, а заключение по результатам проведения его правовой и антикоррупционной экспертизы было направлено в Минтранс.

В понедельник, 28 марта, «Вечерней Москве» источник сообщил, что мужчине заплатили за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Кроме того, «заказчики» шантажировали его неким компроматом. Утром 28 марта сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ, который подал ложное заявление о теракте в одном из кафе Коломны.

Автоновости,Минтранс РФ,ФСБ,
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