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21 минуту назад

Новый Mercedes-Benz T-класса готов к дебюту: дата премьеры и первое изображение

Motor.ruMotor.ruиещё 1

Компания Mercedes-Benz анонсировала скорый дебют компактвэна T-класса и поделилась первым официальным тизером модели — премьера новинки состоится через месяц, 26 апреля. О будущем T-классе известно, что он будет позиционироваться на класс выше пассажирского Citan Tourer, и, судя по опубликованному изображению, внешне получит минимум отличий от него: можно рассмотреть переднюю оптику, радиаторную решетку и капот как у Citan.

Первое фото Mercedes-Benz T-класса и официальная дата премьеры
Фото: MotorMotor

Предвестником нового Т-класс был электрический Mercedes-Benz Concept EQT, дебютировавший год назад. Однако топливный «товарный» вариант не унаследовал агрессивную внешность концепта — его сделали похожим на пассажирский Citan Tourer, хотя новинка и будет представлена в более дорогом сегменте рынка.

Ожидается, что компаквэн получит сдвижные двери по обе стороны и просторный салон с широкими возможностями трансформации. В Mercedes-Benz обещает высокий уровень комфорта, качества и безопасности, а также современные «подключенные» технологии.

Следом за T-класс должна дебютировать его электрическая версия, которая, с большой долей вероятности, получит обозначение EQT и будет больше напоминать одноименный концепт 2021 года. У шоу-кара был семиместный салон, огромная панорамная крыша, выдвижные дверные ручки и мультимедийная система MBUX с голосовым ассистентом. Электровэн, как и вся линейка Citan/T-класс, является совместной разработкой с Renault.

Mercedes-Benz представил новый Citan

Иерархия в модельной линейке будет такая: T-класс с двигателем внутреннего сгорания займет ступень ниже V-класса, а электрический EQT станет «младшим братом» EQV. Больше подробностей о новинке появится через месяц.

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Автоновости,Renault,Mercedes-Benz,
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