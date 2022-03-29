BMW отзывает более миллиона автомобилей по всему миру

Компания BMW объявила о начале проведения отзывной кампании, которая затрагивает более миллиона автомобилей различных моделей. Причиной сервисной акции является потенциальная возможность возникновения пожара из-за неисправности клапана PCV.

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В отзыве участвуют модели первой, третьей и пятой серий, кроссоверы X3 и X5, купе и родстер Z4. Потенциально опасные автомобили были произведены в период с 2005 по 2013 годы. В США под отзыв попадает более 917 100 машин, в Канаде - 98 тысяч авто, в Южной Корее - около 18 тысяч.

Причиной отзыва послужил клапан удаления отработанных газов из картера, что, если и не приведёт к пожару, то, по крайней мере, губительным образом скажется на состоянии двигателя: из-за повышенного давления в картере мотора могут пострадать сальники, "выстрелить" щуп или крышка маслозаливной горловины.