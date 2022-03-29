Автомобили Chery резко подорожали в России

От тренда на корректировку ценников в России в марте не отстают и некоторые китайские марки. Как заметили в «Цена Авто», Chery подняла стоимость своей продукции для россиян уже второй раз с начала месяца. В первый раз цены выросли на 15-25 процентов, а теперь подорожание оказалось более чувствительным: все автомобили бренда стали дороже на 25-25,4 процента, что на сегодняшний день составляет от 340 000 до 720 000 рублей в зависимости от модели и исполнения.

Фото: Motor Motor

Минимально изменилась стоимость самой дешевой модели Chery – кроссовера Tiggo 4, который стал дороже на 340 000-470 000 рублей. Теперь его стоимость варьируется от 1 699 900 до 2 339 900 рублей. На втором месте по размеру прибавки расположился Tiggo 7 Pro: теперь за него придется заплатить на 510 000-560 000 рублей больше или от 2 519 900 до 2 779 900 рублей.

Стоит отметить, что речь идет о рекомендованных производителем розничных ценах, а не дилерских прайсах с учетом стоимости дополнительного оборудования и других наценок.

Самый дорогой автомобиль Chery в России, Tiggo 8 Pro, подорожал на 650 000-720 000 рублей — до 3 219 900-3 589 900 рублей. За «обычный» Tiggo 8, доступный в единственном исполнении Prestige, в России просят 2 879 900 рублей – на 580 900 рублей больше, чем раньше.