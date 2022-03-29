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3 часа назад

Появилось первое изображение нового логотипа Buick

Motor.ruMotor.ru

Неделю назад концерн General Motors подал заявку на регистрацию обновленного логотипа Buick: главное отличие от предыдущей версии в том, что теперь три щита размещены горизонтально, а не по диагонали. Теперь же его рассекретили в Сети — на фотографию руля автомобиля с новой эмблемой обратило внимание издание Motor1. Журналисты выяснили, что новый вариант логотипа будет использоваться не только на моделях, предназначенных для рынка США, но и для машин, которые продаются за пределами страны.

Buick получил новый логотип
Фото: © buick_saudi_arabia© buick_saudi_arabia

Принципиальных изменений несколько. Во-первых, щиты в эмблеме теперь размещены в одну линию, а во-вторых они больше не заключены в круг. Цвета остались прежними — красный, белый и синий, однако линии стали более плавными, из-за чего логотип выглядит современнее. На втором изображении, которое приводит издание, можно увидеть, как выглядит модернизированная эмблема на радиаторной решетке автомобиля. Однако журналисты отмечают, что это не реальная фотография, а фотошоп.

Motor1.com / Прежний логотип Buick и новый
buick_saudi_arabia

Motor1 предполагает, что «живые» фотографии автомобилей с новой эмблемой появятся не ранее чем через несколько месяцев, так как ребрендинг — процесс небыстрый. По одной из версий, первым автомобилем, который примерит новую эмблему, станет новый электрический концепт Buick, премьера которого запланирована на лето. И только после этого логотип появится на серийных моделях американской марки.

В течение 2020 и 2021 годов многие компании модернизировали и осовременили свои логотипы — в их числе BMW, Nissan, Kia, Volvo, Renault и даже Lada, хотя в случае с последней обновленная айдентика используется во всех рекламных и коммуникационных материалах, но не на автомобилях.

Автоновости,Buick,Renault,Nissan,Volvo,Kia,BMW,Lada,
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