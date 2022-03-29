Hyundai выпустит новый Santa Fe до конца 2022 года

Hyundai работает над следующей генерацией кроссовера Santa Fe (MX5), которая, по сообщениям The Korean Car Blog, выйдет до конца 2022 года - на 8-10 месяцев раньше запланированного.

Фото: Hyundai Hyundai

В настоящее время известно, что Hyundai Santa Fe из среднеразмерного кроссовера превратится в большой SUV, получит гибридные модификации. В ближайшем будущем компания должна приступить к дорожным испытаниям прототипов.

Спешка с выходом нового поколения Hyundai Santa Fe обусловлена низкой результативностью продаж, причинам которой могут являться несколько факторов: не совсем удачный дизайн текущей генерации модели, отсутствие гибридных модификаций, небольшой разбег по размерам с новым Hyundai Tucson, а также высокая конкуренция со стороны Kia Sorento, который оттянул часть покупательской аудитории.

Цифры продаж по прошлому году следующие: Santa Fe выбрали 57 578 человек, а Kia Sorento - 76 883 покупателя (данные по Южной Корее). Даже Hyundai Palisade, который стоит намного больше Santa Fe, оказался популярнее: его тираж составил 64 791 единица.