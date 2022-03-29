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1 час назад

Hyundai выпустит новый Santa Fe до конца 2022 года

Российская ГазетаРоссийская Газета

Hyundai работает над следующей генерацией кроссовера Santa Fe (MX5), которая, по сообщениям The Korean Car Blog, выйдет до конца 2022 года - на 8-10 месяцев раньше запланированного.

Hyundai выпустит новый Santa Fe до конца 2022 года
Фото: HyundaiHyundai

В настоящее время известно, что Hyundai Santa Fe из среднеразмерного кроссовера превратится в большой SUV, получит гибридные модификации. В ближайшем будущем компания должна приступить к дорожным испытаниям прототипов.

Спешка с выходом нового поколения Hyundai Santa Fe обусловлена низкой результативностью продаж, причинам которой могут являться несколько факторов: не совсем удачный дизайн текущей генерации модели, отсутствие гибридных модификаций, небольшой разбег по размерам с новым Hyundai Tucson, а также высокая конкуренция со стороны Kia Sorento, который оттянул часть покупательской аудитории.

Цифры продаж по прошлому году следующие: Santa Fe выбрали 57 578 человек, а Kia Sorento - 76 883 покупателя (данные по Южной Корее). Даже Hyundai Palisade, который стоит намного больше Santa Fe, оказался популярнее: его тираж составил 64 791 единица.

В России Hyundai Santa Fe продаётся с бензиновыми двигателями мощностью 180 и 249 л.с., а также со 199-сильным дизелем. Привод во всех комплектациях полный, цены начинаются от 3 429 000 рублей.

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