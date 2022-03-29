Под Калининградом построят «революционный» завод батарей для электрокаров

Развить сегмент электрокаров в России можно и без привлечения иностранных компаний. Отечественных производственных мощностей и потенциала хватает, чтобы создать базу для автомобилей такого типа. Открытым остается вопрос о развитии рынка электромоторов. В Минпромторге заявили, что решение данного вопроса уже есть. Калининградская область должна стать “флагманом электрификации автомобильного транспорта в России”.

Фото: РИА Новости/Николай Хижняк РИА Новости/Николай Хижняк

Известно, что в Калининградской области запланировано возведение новой производственной площадки. Она будет располагаться на Балтийской АЭС. Как сообщают в Минпромторге РФ, это будет “революционное” предприятие по сборке ячеек литий-ионного типа и тяговых батарей для электрифицированного транспорта. Данное соглашение о развитии экологически чистого транспорта было подписано 4 сторонами - местной властью, Министерством промышленности и торговли РФ, госкорпорацией “Росатом” и “Автотор Холдинг”.

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Как отмечает глава Росатома Алесей Лихачев, создание нового завода в Калининградской области нельзя назвать обычным и рядовым событием. Это большой проект для всей страны, который позволит перейти на новые принципы работы автомобильного транспорта. Главная цель на данный момент - сделать свою страну и весь мир чище. На таком пути нужно применять приоритетные электрические технологии в работе транспорта и коммерческой техники. Этот вопрос уже решен, но остается найти в проекте место для развития, а именно расширить локализацию технологий и оборудования, чтобы воплотить стратегию в реальность.

Известно, что за строительство нового предприятия будет отвечать ООО “РЭНЕРА”, которая входит в состав компании ТВЭЛ. По предварительной информации, производственная площадка будет подготовлена к работе уже к 2025 году. На ее территории будут выпускаться тяговые батареи для легкового транспорта. Кроме того, можно будет создавать электромоторы для "чистых" автобусов и техники специального назначения.

Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ, в дистанционном формате принимал участие в оформлении соглашения. Он отметил, что Калининградская область после постройки нового завода выступит в роли “флагмана электрификации автомобильного транспорта”. Это будет опорная площадка, которая обеспечит выпуск основных комплектующих для автомобилей данного типа.

Министр также отметил, что на следующий год запланирована сборка пилотной партии новых электрокаров. Из будут собирать в рамках специнвестпроекта, который подписывался Минпромторгом РФ и Правительством Калининградской области. Речь идет о широкой линейке автомобилей под брендом Evolute. Пока в стратегии заявлено только 5 моделей, но в дальнейшем этот список может расширяться. Все они являются представителями разных сегментов рынка - от компактных авто до специальной техники. Технической информации о транспортных средствах не так много. Известно только то, что запас хода на полном заряде составит 200 – 700 км, в зависимости от выбранной модели.