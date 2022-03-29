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51 минуту назад

У топового Chery Exeed VX появилась бюджетная версия

Российская ГазетаРоссийская Газета

В Китае в скором времени дебютирует новая версия премиум-кроссовера от Chery - Exeed VX. Её отличает пятиместный салон и дизайн передней части автомобиля.

У топового Chery Exeed VX появилась бюджетная версия
Фото: Chery Chery

В настоящее время купить можно Exeed VX только с 7-местной конфигурацией салона, но позднее в линейке появится двухрядная модификация, отличающаяся, кроме всего прочего, и дизайном. Решётка радиатора вместо горизонтальных ламелей получила вертикальные "прутья", другой бампер без защитной серебристой накладки снизу и нишами с противотуманными фарами другой формы. Изменения в задней части коснулись накладки над номерным знаком, которая вместо хрома окрашена в цвет кузова, и бампера, лишившегося серебристой накладки.

Chery

Редизайн салона актуален только для китайского рынка: убран тачпад медиасистемы, вместо тумблера появился джойстик коробки передач.

Chery

В списке двигателей всех версий Exeed VX заявлен только двухлитровый турбомотор мощностью 261 л.с., агрегатируемый преселективным 7-ступенчатым "роботом", - теперь это единственный силовой агрегат, с которым будет продаваться VX. Ранее для кроссовера был доступен также 197-сильный 1.6 TGDI.

Chery

В России продажи Exeed VX стартовали в конце 2021 года. Модель предлагается с 249-сильным мотором 2.0 TGDI, роботизированной трансмиссией и системой полного привода. Стоимость кроссовера в декабре составляла минимум 3.3 млн рублей, в настоящее время цены начинаются от 4 880 000 рублей.

Автоновости,Chery,
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