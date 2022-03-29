Ford F-150 получил «простенькую» внедорожную версию

Компания Ford представила новую модификацию пикапа F-150 под названием Rattler (в переводе — «гремучая змея»). Грузовичок поступит в продажу осенью и в гамме займет место одной из начальных версий. Модель построена на базовом варианте XL, от которого отличается стандартным полным приводом и внедорожным пакетом F4X. Цена пока не объявлена.

В текущей гамме Ford F-150 есть версии на любой вкус — от утилитарной XL до вездеходов Tremor и Raptor. Но в «Голубом овале» посчитали, что этого мало, и представили новый F-150 Rattler. По сути, это ещё одна начальная версия пикапа, отличающаяся стандартным полным приводом и внедорожным пакетом F4X. Основан «Гремучник» на модификации XL и в продажу поступит осенью этого года.

Ford

Внешние атрибуты Ford F-150 Rattler — раздвоенные по бокам выхлопные патрубки, черные 18-дюймовые колеса, особая графика и эмблемы. В салоне обыгрывается тема пустыни, поэтому для акцентов выбран цвет «вороненая бронза». В палитру кузовных красок вошли восемь колеров: Oxford White, Avalanche, Iconic Silver, Carbonized Gray, Antimatter Blue, Stone Gray, Agate Black и трехслойный Rapid Red.

Пакет FX4 добавил «Гремучнику» защитные пластины спереди и сзади и перенастроенные под плохие дороги амортизаторы. В задней оси появился дифференциал с электронной блокировкой. Также в стандартное оснащение F-150 Rattler включили помощника при спуске и внедорожные шины. Однако моторная гамма пока остается под вопросом.

Ford

Ford F-150 XL штатно комплектуется бензиновой «шестеркой» 3.3 мощностью 294 силы и 359 Нм момента, но за доплату можно поставить хоть гибридный V6 3.5 PowerBoost.

Цены начинаются с 29 990 долларов (2,65 миллиона рублей). Tremor обойдется в 52 235 долларов (4,6 миллиона рублей), а Raptor — в 68 675 долларов (6 миллионов рублей).