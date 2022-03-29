Фото бронированного Aston Martin Vantage со встроенными электрошокерами

Американская компания AddArmor из Вайоминга, специализирующаяся на производстве бронированных автомобилей, представила новый проект — купе Aston Martin Vantage. Оно защищено по классу B4 и способно выдерживать попадание пулями калибра 5,45-9 миллиметров. На то, чтобы сделать автомобиль пуленепробиваемым, специалисты потратили более двух центнеров кевлара и установили прочнейшие стекла. Не обошлось и без необычных функций — например, в дверные ручки встроили электрошокеры.

Фото: Motor Motor

Motor

Для защиты крыши и топливного бака использовалась закаленная сталь, а кевлар выбрали по той причине, что с ним купе не стало слишком тяжелым. Для дополнительной защиты от злоумышленников дверные ручки оснастили электрошокерами, которые можно активировать из салона, нажав на специальную кнопку. На выхлопные трубы установили специальные накладки, которые не позволяют установить внутрь посторонние предметы. Motor1.com уточняет, что в результате доработок Aston Martin Vantage не страшен обстрел из пистолета калибром до .44 Magnum и 9 милли­метровые патроны Parabellum.

Motor

Спортивные купе и суперкары не часто бронируют, однако в арсенале AddArmor уже есть подобные проекты. Например, в 2020 году американское ателье представило пуленепробиваемую Ferrari 458 Speciale с многослойными композитными пластинами вместо стандартной тяжелой стальной брони.

Motor

Спорткар также получил многослойные 20-миллиметровые стекла на основе акрила и поликарбоната. В результате бронированный 458 Speciale оказался лишь на 70 килограммов тяжелее стандартной версии, а внешне в нем и вовсе ничего не выдает сверхзащищенный автомобиль.