В линейке Skoda появится миниатюрный кроссовер

Автопроизводитель Skoda имеет широкий модельный ряд, который представлен во многих странах. Однако мировые тенденции заставляют проводить его обновление и внедрять новые решения. Сейчас компания активно занимается вопросом по созданию линейки кроссоверов, которые пользуются спросом в большинстве стран. Недавно представители бренда Skoda озвучили намерение компании вывести на рынок новый паркетник. Сообщается, что это будет самый компактный представитель линейки. Появиться на рынке автомобиль должен в 2025 году.

Фото: Car.ru Car.ru

Семейство кроссоверов Skoda заслуживает особого внимания. В последнее время оно пополняется новыми моделями с электрическими силовыми установками. К примеру, к электропаркетникам можно отнести Enyaq iV. Есть в линейке и спортивные модели - Skoda Karoq Sportline. Внедорожные параметры демонстрирует габаритный Skoda Kodiaq, который пользуется популярностью во многих странах.

Видео дня

Автомобильный рынок в скором времени увидит совершенно новую модель от производителя из Чехии Skoda. Пока технических подробностей о новинке не так много. Известно только то, что это будет кроссовер с длиной кузова не более 4 метров. Как отмечают представители производителя, главным преимуществом автомобиля станет невысокая стоимость - это будет доступное предложение на рынке.

Томас Шефер, занимающий должность президента компании, отметил, что новая модель будет задействовать модульную архитектуру типа MQB A0 IN. Напомним, что созданием данной платформы занимается представительство бренда в Индии.

Из этого становится понятно, что и выпускать транспортные средства будут в этой стране - информация подтверждается и производителем. Для компактного кроссовера в качестве целевого рынка выбрали именно эту страну. Представители марки также объяснили, по какой причине была выбрана такая длина кузова. Дело в том, что местное население проявляет повышенный интерес именно к таким паркетникам, длина кузова которых не превышает 4 метров. Объясняется это тем, что на данный вид транспорта действуют налоговые льготы.

Несмотря на то, что основным рынком для нового кроссовера является Индия, он будет поставляться в дальнейшем и в другие страны. В приоритете у производителя стоят именно развивающиеся страны, где спрос на кроссовер может оказаться высоким. С производственной площадке в Индии машины будут поставляться в Африку, Юго-Восточную Азию и Мексику. Точных сведений о технических параметрах транспорта нет. Известно, что к реализации компания приступит в 2025 году.

Сейчас в линейке бренда Skoda тоже есть кроссоверы. Наибольшим спросом в данном сегменте пользуется модель Kushaq, которая была официально представлена в прошлом году. Длина его кузова составляет 420 см. В оснащении предусматривается архитектура MQB A0 IN. Так как официальный выход кроссовера запланирован только на 2025 год, информация о технических параметрах может появиться гораздо позднее. На рынке Индии традиционно появляются самые бюджетные транспортные средства. Информацией о выходе нового компактного кроссовера поделился портал “carsweek.ru”.