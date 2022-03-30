Ford подготовит для Европы семь электромобилей

Глобальное подразделение Ford для разработки и производства электромобилей – Model e – презентовало стратегию для Европы. В настоящее время компания предлагает в регионе кроссовер Mustang Mach-E, во II квартале к дилерам поступят фургоны E-Transit, а до 2024 года на местный рынок выйдут еще семь моделей.

Фото: Ford Ford

Так, в конце 2022 года будет представлен среднеразмерный кроссовер, созданный на платформе MEB концерна Volkswagen. Его дальность хода составит порядка 500 км на одной зарядке. Выпуск наладят на заводе Ford в Кельне, в модернизацию которого было инвестировано 2 млрд долларов. Далее последует вторая модель, также базирующаяся на платформе MEB, а третьей новинкой станет электрическая версия кроссовера Puma.

Вдобавок свет увидят четыре электрические модели коммерческого транспорта. Среди них – Transit Custom, Tourneo Custom, Transit Courier и Tourneo Courier. Первые два будут выпускать в Турции, вторую пару – в Румынии.