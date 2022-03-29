Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
1 час назад

Автомобили в России подешевели

Вероника Полынина

В России заметили снижение цен на автомобили – дешевеют не только новые, но и подержанные машины, пишет BFM.

Автомобили в России подешевели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты рынка связывают тенденцию со стабилизацией курса рубля и отмечают, что заметно снизить цены мешает дефицит автомобилей.

«Мы ощущаем тренд на снижение цен, это касается рынка и новых автомобилей, и с пробегом», - заявил директор по развитию дилерского бизнеса холдинга «Максимум» Александр Кустов.

По его словам, чтобы просчитать ожидаемый в ближайшее время уровень цен на российском рынке, нужно соотнести нынешний курс доллара с тем, что был в начале февраля. Кроме того, к полученным ценам придется прибавить еще 5-10% из-за нарушения логистических цепочек.

Кустов также заметил, что у многих дилеров сократились продажи. Снижение спроса связано с недавним ажиотажем на рынке и с высокой ключевой ставкой ЦБ.

Заместитель главного редактора международного проекта Motor1.com Юрий Урюков предположил, что ситуация с ценами на авто в ближайшее время будет меняться чуть ли не каждый день.

«В зависимости от интересов покупателей, от дефицита на рынке дилер устанавливает цены. (…) Если ситуация в регионе меняется каким-то образом, например падает интерес со стороны покупателей, то логично, что дилер производит ответные действия и снижает цену, чтобы покупателей привлечь. Поэтому сейчас эти колебания будут наблюдаться постоянно и чуть ли не каждый день», - рассказал он.

Автоновости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители