Автомобили в России подешевели

В России заметили снижение цен на автомобили – дешевеют не только новые, но и подержанные машины, пишет BFM.
Эксперты рынка связывают тенденцию со стабилизацией курса рубля и отмечают, что заметно снизить цены мешает дефицит автомобилей.
«Мы ощущаем тренд на снижение цен, это касается рынка и новых автомобилей, и с пробегом», - заявил директор по развитию дилерского бизнеса холдинга «Максимум» Александр Кустов.
По его словам, чтобы просчитать ожидаемый в ближайшее время уровень цен на российском рынке, нужно соотнести нынешний курс доллара с тем, что был в начале февраля. Кроме того, к полученным ценам придется прибавить еще 5-10% из-за нарушения логистических цепочек.
Кустов также заметил, что у многих дилеров сократились продажи. Снижение спроса связано с недавним ажиотажем на рынке и с высокой ключевой ставкой ЦБ.
Заместитель главного редактора международного проекта Motor1.com Юрий Урюков предположил, что ситуация с ценами на авто в ближайшее время будет меняться чуть ли не каждый день.
«В зависимости от интересов покупателей, от дефицита на рынке дилер устанавливает цены. (…) Если ситуация в регионе меняется каким-то образом, например падает интерес со стороны покупателей, то логично, что дилер производит ответные действия и снижает цену, чтобы покупателей привлечь. Поэтому сейчас эти колебания будут наблюдаться постоянно и чуть ли не каждый день», - рассказал он.