Автомобили в России подешевели

В России заметили снижение цен на автомобили – дешевеют не только новые, но и подержанные машины, пишет BFM.

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Эксперты рынка связывают тенденцию со стабилизацией курса рубля и отмечают, что заметно снизить цены мешает дефицит автомобилей.

«Мы ощущаем тренд на снижение цен, это касается рынка и новых автомобилей, и с пробегом», - заявил директор по развитию дилерского бизнеса холдинга «Максимум» Александр Кустов.

По его словам, чтобы просчитать ожидаемый в ближайшее время уровень цен на российском рынке, нужно соотнести нынешний курс доллара с тем, что был в начале февраля. Кроме того, к полученным ценам придется прибавить еще 5-10% из-за нарушения логистических цепочек.

Кустов также заметил, что у многих дилеров сократились продажи. Снижение спроса связано с недавним ажиотажем на рынке и с высокой ключевой ставкой ЦБ.

Заместитель главного редактора международного проекта Motor1.com Юрий Урюков предположил, что ситуация с ценами на авто в ближайшее время будет меняться чуть ли не каждый день.