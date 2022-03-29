Раскрыта внешность электрического кроссовера Lotus

Фотографии первого кроссовера Lotus попали в Сеть за несколько часов до премьеры. На них автомобиль можно рассмотреть во всех подробностях, даже в салоне. Модель Eletre будут выпускать в Китае, а не в Великобритании, как спорткары. Её премьера состоится уже во вторник, в 21:30 по Москве.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Де-юре Eletre — действительно первый кроссовер Lotus. Но де-факто им может считаться и концепт APX. Перспективную модель показали в 2006 году на Женевском автосалоне, однако разработала её не сама Lotus, а «дочка» Lotus Engineering. Машина должна была показать компетенции отделения в конструировании «под ключ», ну и по возможности привлечь новых клиентов. Кроссовер даже собирались перевести на электротягу и подавать в США под маркой ZAP, но задумку так и не реализовали.

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К идее выпустить кроссовер британцы вновь вернулись несколько лет назад, когда перешли под крыло Geely. Модель Eletre получилась непохожей ни на один из «Лотусов» — чего только стоит двухэтажная оптика, — но расставленные по бокам кормы углубления нет да напомнят о воздуховодах Emira и тоннелях Вентури гиперкара Evija. Приглядевшись, на слитых за несколько часов до официальной премьеры фотографиях также можно рассмотреть активные заслонки в бампере, установленный на крыше лидар и двухсегментый спойлер.

Внутри Eletre оснащен по последнему слову. За рулём — крошечная «приборка». В центре — крупный экран мультимедийной системы. На дверях — дисплеи, на которые транслируется видео с боковых камер. Центральная консоль сделана сквозной, как у Aston Martin DBX. В нишу поместится бутылка или небольшая сумка. Для отделки использованы кожа и что-то похожее на текстурированный металл или пластик.