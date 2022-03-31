МАЗ подготовил "антисанкционный" автобус

Минский автомобильный завод представил городской низкопольный автобус, в конструкции которого не используются европейские и американские узлы и агрегаты, сообщает белорусский портал abw.by.

Прежде все городские автобусы МАЗ второго поколения оснащались двигателями Mercedes-Benz , коробками передач ZF или Allison, передними осями и ведущими мостами ZF (или Dana на автобусах среднего класса), уточняется в заметке.

Мощность белорусского двигателя оказалась меньше немецкого (300 л.с. против 326 л.с.), а из-за более габаритной моторной шахты в задней части автобуса пришлось убрать два места для сидения. Помимо дизельного МАЗ-203047 были сертифицированы газовые автобусы МАЗ-203947 и МАЗ-203948 без узлов из США и Европы, но с двигателями китайской компании Weichai.