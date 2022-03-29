Renault рассматривает вариант передачи своей доли в АвтоВАЗе

Французский автопроизводитель Renault рассматривает возможность передачи своей доли в АвтоВАЗе российскому инвестору в качестве варианта ухода с российского рынка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

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Передача акций является предпочтительным вариантом. Этот шаг может освободить французскую компанию от юридической ответственности перед российским бизнесом.

Renault Group владеет 68% акций АвтоВАЗа через совместное предприятие с Ростехом, у которого, в свою очередь, 32% акций. Передать свои акции партнеру французский концерн не может, так как Ростех находится под санкциями.

Источники Bloomberg отмечают, что окончательного решения по вариантам выхода из российского бизнеса в Renault Group пока не приняли.

23 марта французский автоконцерн приостановил производственную деятельность в России и заявил, что оценивает доступные варианты по выходу из своей доли в АвтоВАЗе «с учетом текущей ситуации, действуя ответственно по отношению к своим 45 000 сотрудников в России».

Специализированное издание Motor 1 марта писало, что в случае ухода Renault с российского рынка линейка АвтоВАЗа может сократиться до двух моделей - Niva Legend и Niva Travel. Все остальные автомобили Lada обеспечиваются комплектующими через французский концерн.