Сделка по продаже обанкротившегося SsangYong сорвалась

Продажа компании SsangYong Motor не состоялась, следует из заявления самого южнокорейского автопроизводителя. Причиной срыва сделки указано то, что покупатель, стартап Edison Motors, который занимается выпуском электробусов, не выполнил свои платежные обязательства в срок, до 25 марта 2022 года. В результате SsangYong расторгла контракт с Edison Motors и приступила к поискам нового инвестора. Несмотря на неважное состояние дел обанкротившейся марки, она продолжает продавать автомобили и анонсирует новинки.

Фото: © Ssang Yong © Ssang Yong

С 2011 года 74,65 процента акций SsangYong принадлежат индийскому конгломерату Mahindra & Mahindra. Весной 2021 стало известно, что на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Mahindra взяла курс на сокращение расходов, в том числе отказала SsangYong в финансовой поддержке в размере 423 миллионов долларов. В конце 2020 года, по решению Сеулького суда по делам о банкротстве, SsangYong перешла под внешнее управление. Осенью 2021-го на марку нашелся покупатель — молодой производитель Edison Motors из Южной Кореи. На тот момент сделка оценивалась примерно в 260 миллионов долларов.

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«После заключения соглашения о приобретении компания SsangYong представила план реорганизации в суд в конце февраля, — говорится в официальном заявление компании. — Это предусматривало погашение оставшихся долгов и изменение прав акционеров после получения полной оплаты. Суд назначил 1 апреля 2022 года датой проведения собрания кредиторов и акционеров и, таким образом, датой принятия решения». Edison Motors свои обязательства не выполнил.

Несмотря на свое положение, за прошлый год SsangYong произвела почти 84,5 тысячи автомобилей, что на 21 процент меньше, чем в 2020-м. В Европе компании и вовсе удалось закончить год в плюсе, реализовав 11,1 тысячи машин, что на 15 процентов превышает результат предыдущего года.