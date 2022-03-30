В 2022 году в Подмосковье появятся пилотные зоны платной парковки

В этом году в Подмосковье появятся пилотные зоны платной парковки. Вся законодательная база сформирована, и уже до конца лета власти обещают озвучить первые адреса, попавшие в эту зону. "РГ" нашла ответы на самые частые вопросы, касающиеся грядущих нововведений.

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Где планируется сделать парковку платной?

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Вопрос о введении платной парковки в области обсуждался в течение нескольких лет. Существовала даже отдельная программа их создания в 20 городах области, население которых превышает 100 тысяч человек. Согласно ей, платный паркинг должен был появиться в местах с самым плотным трафиком - на пристанционных площадях, у крупных рынков и популярных у горожан мест отдыха, а также на самых загруженных участках улиц. Скорее всего, эта концепция будет сохранена. Можно обложить платой все улицы без исключения, но экономически это будет целесообразно лишь там, где спрос на парковочные места выше, чем предложение. В дальнем Подмосковье облагать платой парковки бессмысленно, как и в небольших городах, где все находится в пешей доступности.

Где платные парковки точно не появятся?

Еще в 2019 году в Подмосковье был принят закон "Об организации дорожного движения", который оговорил в том числе и некоторые нюансы создания платного парковочного пространства. В частности, в этом законе есть норма о том, что платная парковка должна быть бесплатной по ночам в будние дни и в течение всех суток по воскресеньям. Также этим законом был закреплен запрет на создание платных парковок у поликлиник, больниц, детских садов и во дворах многоквартирных домов.

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