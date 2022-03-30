Представлен первый электрический «гиперкроссовер» Lotus

Британская Lotus присоединилась к производителям спорткаров, вышедших в непривычный для себя сегмент, и представила кроссовер Eletre. Это не только ее первый вседорожник, но и первая «пятидверка», предназначенная для повседневной езды, а также самая «подключенная» модель. Построенный на новой премиум-платформе «гиперкроссовер» оснастили электрической силовой установкой на 600 сил и «самым продвинутым пакетом активной аэродинамики среди SUV», как утверждают в Lotus.

Фото: © Lotus © Lotus

Разработанный командами из Великобритании, Китая, Швеции и Германии, Eletre оформили с оглядкой на последний бензиновый спорктар Lotus – Emira, а «революционная аэродинамика» досталась ему от элекрического гиперкара Evija. В его основу легла новая модульная платформа Electric Premium Architecture (EPA).

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Вседорожник, который сложно не сравнивать со схожим по размеру Lamborghini Urus, получил длинную колесную базу, сдвинутую вперед кабину и короткие свесы – результатом стал визуально «легкий» силуэт, что перекликается с принципами марки. Для снижения массы, помимо высокопрочной стали, применены углеродное волокно и алюминий, но точных цифр Lotus не приводит. Разные источники говорят о 2—2,2 тонны.

Габариты Eletre: 5103 мм в длину, 2135 мм в ширину (2231 мм с традиционными зеркалами) и 1630 в высоту. Колесная база – 3019 мм

Для Eletre создали так называемый «пористый» корпус, который буквально пропускает воздух во время движения отверстиям в капоте, за обеими парами колес и в верхней части D-стойки. Также имеется «плавающий» спойлер на двери багажника, меняющий угол в зависимости от режима езды (их здесь четыре – Range, Tour, Sport, Off-Road и Individual) и 23-дюймовые колеса с карбоновыми вставками. Вишенка на торте – активная передняя решетка, покрытая сетью взаимосвязанных треугольных «лепестков», которые раскрываются, когда требуется охлаждение.

Eletre оснастили с заделом на будущее: кроссоверу достались несколько выдвижных датчиков Lidar, которые используются «умными» помощниками, а в будущем они пригодятся для полноценного автопилота. Добавлять новое ПО можно «по воздуху». Вместо каждого из внешних зеркал заднего вида здесь сразу три камеры: одна заменяет само зеркало, вторая создает круговой обзор, а третья служит электронным ассистентам.

В салоне применены прочный синтетический текстиль и легкие смеси шерсти, которые весят в два раза меньше, чем натуральная кожа. На передней панели разместили крошечную приборную панель высотой всего три сантиметра, на которой по умолчанию отображается только самая нужная информация. Такая же панель есть со стороны пассажира, а между ними – складной 15,1-дюймовый экран «мультимедийки», обеспечивающий доступ к 95 процентам функций за три прикосновения. Когда в нем нет необходимости, он автоматически складывается.

Также имеются проекционный дисплей с технологией дополненной реальности (AR) и девятидюймовый тачскрин для задних пассажиров. К слову, второй ряд можно будет заказать как с двумя раздельными сиденьями, так и с диваном. За звук отвечает система KEF Premium: это установка с 15 динамиками мощностью 1380 ватт, но за доплату установят 2160-ваттную, с 23 динамиками и 3D-звуком.

О технической «начинке» Eletre сказано немного. Автомобиль получил 800-вольтовую систему, пневматическую подвеску с непрерывным контролем демпфирования и «пятирычажку» сзади. В «топе» имеются тормоза с 10-поршневыми суппортами из керамического композита. Силовая установка с двумя электромоторами выдает больше 600 лошадиных сил и разгоняет кроссовер с места до 100 километров в час менее чем за три секунды. Полный заряд аккумулятора емкостью более 100 киловатт-часов обеспечивает около 600 километров пробега по циклу WLTP. От 350-киловаттного терминала пополнить батарею на 400 километров можно будет за 20 минут. Предусмотрена зарядка от сети переменного тока мощностью 22 киловатта.