Дилеры сообщили о двукратном росте цен на мототехнику в РФ

Стоимость новых мотоциклов в России за февраль-март выросла вдвое. Об этом «Газете.Ru» рассказал гендиректор группы компаний «Автодом» (официальный дилер и дистрибьютор мотоциклетных брендов BMW Motorrad, Ducati и KTM) Андрей Ольховский. Собеседник отметил, что ряд компаний приостановили отгрузку мототехники официальным российским партнерам, также в Россию не поставляется мотоэкипировка, которая шла преимущественно из США, Евросоюза и Японии.