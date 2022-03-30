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1 час назад

Дилеры сообщили о двукратном росте цен на мототехнику в РФ

Газета.RuГазета.Ru

Стоимость новых мотоциклов в России за февраль-март выросла вдвое. Об этом «Газете.Ru» рассказал гендиректор группы компаний «Автодом» (официальный дилер и дистрибьютор мотоциклетных брендов BMW Motorrad, Ducati и KTM) Андрей Ольховский. Собеседник отметил, что ряд компаний приостановили отгрузку мототехники официальным российским партнерам, также в Россию не поставляется мотоэкипировка, которая шла преимущественно из США, Евросоюза и Японии.

Дилеры сообщили о двукратном росте цен на мототехнику в РФ
Фото: ВикипедиаВикипедиа

«Конечная цена на мотоциклы с конца февраля увеличилась до 80-100%. Возобновление поставок моделей дороже 5 тыс. евро может произойти вместе с возобновлением поставок автомобилей аналогичной стоимости», — рассказал «Газете.Ru» Андрей Ольховский.

Ранее экспорт в Россию байков приостановили компании Honda, Suzuki и Kawasaki. В российском представительстве Honda «Газете.Ru» сообщили, что компания не планирует уходить из России, но признали проблемы с поставками.

«Из-за возникших сегодня разрывов логистических цепочек возможны задержки в поставке продуктов и запасных частей, в том числе гарантийных деталей», — уточнили в пресс-службе Honda.

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