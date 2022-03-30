Названа дата премьеры седана Hyundai Grandeur

Hyundai Grandeur седьмого поколения станет флагманом модельного ряда марки и в отличие от Kia K8 будет иметь версии с электрической силовой установкой. Названы дата премьеры автомобиля и сроки начала продаж.

Фото: Российская Газета Российская Газета

По информации Top Rider, премьера Hyundai Grandeur состоится в ноябре, а продажи флагмана запланированы на третий квартал 2023 года.

Одна из отличительных особенностей Hyundai Grandeur нового поколения - дизайн, который будет сочетать в себе наследие первой генерации и футуризм, реализованный в некоторой степени на вэне Hyundai Staria. Длина автомобиля составит примерно 5015 мм, что на 85 мм больше, чем у нынешнего седана.

Другими "фишками" флагмана Hyundai станут версии с раздельными креслами второго ряда и панорамная крыша с функциями подобными Magic Sky у моделей Mercedes. Фото салона нового Grandeur уже публиковались.

Линейка силовых агрегатов Hyundai Grandeur окажется, вероятно, такой же, как у Kia K8, однако Grandeur будет представлен и с электрической силовой установкой.