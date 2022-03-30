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48 минут назад

В США представили бронированную версию Aston Martin Vantage

Никита Бородкин

Американская компания AddArmor представила бронированную версию автомобиля Aston Martin Vantage. Как сообщает Motor1, транспортное средство получило пуленепробиваемые стекла, а для защиты кузова использован кевлар.

В США представили бронированную версию Aston Martin Vantage
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Крыша и топливный бак Vantage защищены закаленной сталью, а моторный отсек дополнительно усилен композитными материалами. Еще одна особенность бронированного автомобиля — дверные ручки со встроенными электрошокерами, чтобы при нападении злоумышленник не смог открыть двери.

По оценкам экспертов, баллистическая защита суперкара соответствует международному стандарту B4 — автомобиль выдержит выстрел из пистолета пулями калибром 9х19 мм парабеллум и 44 Magnum.

Техническую составляющую автомобиля менять не стали. Aston Martin Vantage оснащен мотором 4,0 литра и мощностью 510 л.с, который работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,6 секунд при максимальной скорости 314 км/ч. Стоимость модифицированной версии транспортного средства не раскрывается, но за стандартный Vantage ценник начинается от 152 тысяч евро (порядка 14,9 млн рублей).

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