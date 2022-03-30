В США представили бронированную версию Aston Martin Vantage

Американская компания AddArmor представила бронированную версию автомобиля Aston Martin Vantage. Как сообщает Motor1, транспортное средство получило пуленепробиваемые стекла, а для защиты кузова использован кевлар.

Крыша и топливный бак Vantage защищены закаленной сталью, а моторный отсек дополнительно усилен композитными материалами. Еще одна особенность бронированного автомобиля — дверные ручки со встроенными электрошокерами, чтобы при нападении злоумышленник не смог открыть двери.

По оценкам экспертов, баллистическая защита суперкара соответствует международному стандарту B4 — автомобиль выдержит выстрел из пистолета пулями калибром 9х19 мм парабеллум и 44 Magnum.