«Никаких решений об уходе нет»: автозаводы в Санкт-Петербурге не закроются

Российские заводы Nissan, Toyota и Hyundai не закроются, однако в настоящее время предприятия испытывают проблемы с цепочками поставок, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алексея Яковлева. Он заявил, что «никаких решений об уходе нет», но потребуется некоторое время, чтобы урегулировать вопрос поставок комплектующих. «Главная проблема — это логистика, не вопрос ухода, потому что инвестиции были сделаны достаточно большие», — подчеркнул Яковлев.

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В Санкт-Петербурге три автозавода — Nissan, где производят Qashqai, Murano и X-Trail, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», выпускающий Hyundai Creta, Solaris и Kia Rio, а также Toyota, где собирают RAV4 и Camry. Суммарно на долю трех этих предприятий приходится более 20 процентов производства легковых автомобилей в стране.

Nissan ввел режим простоя с 14 марта, а автомобили Toyota не производятся с 4 марта. Hyundai останавливал сборку с 1 по 9 марта, но возобновить работу в срок компания не смогла.

По словам председателя комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко, пока заводы простаивают, работникам выплачивают 2/3 заработной платы, а на одном из них — среднюю заработную плату. «То есть у людей трудовые отношения не прекращаются. Никаких обращений на предмет дотаций и субсидий [от автозаводов] не было», — отметил он.