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1 час назад

Машин не будет: дефицит микрочипов продлится до 2024 года

Российская ГазетаРоссийская Газета

Глобальный дефицит полупроводников, от которого страдает мировой автопром, продлится еще минимум два года, такой прогноз дала газета Financial Times со ссылкой на специалистов нидерландской компании ASML.

Машин не будет: дефицит микрочипов продлится до 2024 года
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Нехватка микрочипов обострилась из-за продолжающегося роста спроса на них. ASML является крупнейшим производителем литографических машин, которые используются для изготовления чипов, в нидерландской фирме говорят, что им не хватает деталей, чтобы исполнить весь объем заказов на поставку оборудования. Оборудование ASML используют такие гиганты, как Intel и Samsung.

"Мы собираемся отгрузить в 2022 году больше литографических машин, чем в 2021-м, а в 2023 - больше, чем в нынешнем году. Но мы все равно не справляемся с ростом спроса на них. Нам нужно увеличить производство примерно на 50%, на это уйдет время", - приводит FT слова Петера Веннинка, главного исполнительного директора ASML.

Создание нового завода по выпуску полупроводников занимает минимум три года - первые два собственно строительство, затем еще год на установку и отладку оборудования, пишет FT со ссылкой на Пэта Гелсинджера, главу американского производителя микропроцессоров Intel.

Напомним, автоконцерны с начала 2021 года периодически отправляют во внеплановый простой свои автосборочные конвейеры по причине нехватки электронных компонентов, которая в свою очередь вызвана дефицитом микрочипов. Автопроизводители в Евросоюзе с марта 2022-го также стали страдать от нарушения логистических цепочек и нехватки жгутов проводов (из-за событий на Украине).

Автоновости,Intel,ЕС,
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