Машин не будет: дефицит микрочипов продлится до 2024 года

"Мы собираемся отгрузить в 2022 году больше литографических машин, чем в 2021-м, а в 2023 - больше, чем в нынешнем году. Но мы все равно не справляемся с ростом спроса на них. Нам нужно увеличить производство примерно на 50%, на это уйдет время", - приводит FT слова Петера Веннинка, главного исполнительного директора ASML.