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34 минуты назад

Первый электрический кроссовер Toyota готовится выйти на рынок ЕС

Российская ГазетаРоссийская Газета

Toyota сообщила, что завершила подготовку начала продаж своего первого чисто электрического кроссовера bZ4X в странах Евросоюза. Прием заказов на новинку в Старом Свете стартует 1 апреля, первые отгрузки покупателям намечены на лето 2022 года.

Первый электрокроссовер Toyota готов к выходу на рынок ЕС
Фото: ToyotaToyota

Напомним, bZ4X представили в октябре 2021 года. Этот автомобиль построен на новой платформе eTNGA, которая в принципе не предполагает использования ДВС - только полностью электрическую силовую установку.

В базовой конфигурации bZ4X имеет передний привод и один электромотор, в полноприводной - два электромотора, по одному на ось. В первом случае запас хода на полном заряде аккумуляторов - до 516 км, во втором - до 470 км. Емкость тяговой батареи - 71,4 кВт*ч.

Toyota

Длина, ширина, высота bZ4X - 4690, 1860 и 1650 мм соответственно, т.е. по габаритам модель практически повторяет привычный RAV4, однако колесная база у электромобиля намного длиннее - 2850 мм против 2690 мм.

Toyota

Потребителям в Евросоюзе будет доступна программа расширенной заводской гарантии на батарею bZ4X сроком на 10 лет или 1 млн километров.

В ФРГ Toyota bZ4X будет стоить от 48 500 евро.

Автоновости,Toyota,ЕС,
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