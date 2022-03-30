Kia работает над крошечным фургоном и роботакси

Одним из пунктов долгосрочной стратегии Kia, представленной в январе 2021 года, стало создание новой линейки моделей специального назначения (PBV, Purpose-Built Vehicles). Речь идет в развозных фургончиках, такси, машинах каршеринга и прочем. Корейцы намерены стать мировым лидером в производстве таких автомобилей, и для этого у себя на родине впервые за 25 лет построят новый завод. Там с 2025 года будут выпускать PVB на новой модульной платформе, разработанной в сотрудничестве с Canoo и Arival. Однако осваивать сегмент начнут уже сейчас, с помощью производных существующих моделей.
Освоение сегмента PVB в Kia решили начать с запуска одноместного бензинового фургончика на базе компактвэна Ray. Но уже в этом году к нему присоединится электрокар Niro Plus для сервисов такси. Самостоятельная линейка моделей специального назначения появится в начале следующей пятилетки, и по планам в неё войдут развозной фургон, роботизированное такси, микровэн и среднеразмерный грузовой/пассажирский шаттл.
Все они будут базироваться на новой модульной платформе. Обещаны различные типы кузова, конфигурации салона, дверей и тяговых батарей. Конструкцию максимально упростят, чтобы снизить совокупную стоимость владения, причем главная цель — 600 тысяч километров пробега без серьезного ремонта.
Другими особенностями PVB-автомобилей станут возможность обновлять прошивку «по воздуху», активация отдельных функций по запросу, а также автопилот четвертого уровня.
Для производства новой коммерческой линейки впервые за 25 лет будет построен отдельный завод в корейском Хвасоне. Его строительство обещают завершить в 2024 году, чтобы уже летом 2025-го запустить сборку среднеразмерных PVB. По данным сайта The Korean Car Blog, на этом же предприятии Kia собирается выпускать пикапы.