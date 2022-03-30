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22 минуты назад

Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Верховный суд Российской Федерации признал электрические самокаты транспортным средством. Об этом стало известно в среду, 30 марта.

Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Теперь любой водитель такого транспорта будет обязан соблюдать правила дорожного движения в соответствии с законом. По словам представителей Генпрокуратуры РФ, электросамокаты были признаны транспортом из-за скорости их передвижения, передает РИА Новости.

21 марта глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал о правилах передвижения на электросамокате. По его словам, этим летом электросамокатов будет больше на дорогах Московского региона, чем в прошлом году. При этом, по мнению эксперта, инфраструктура российских городов не полностью готова к такому виду транспорта.

5 марта в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что парк электросамокатов в Москве вырастет до 40 тысяч единиц в этом сезоне. Уточняется, что раньше назначенного срока открылся один оператор кикшеринга. По мере улучшения погоды для горожан будут доступны и другие сервисы аренды.

Автоновости,Антон Шапарин,Верховный суд,Генпрокуратура РФ,
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