Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством

Верховный суд Российской Федерации признал электрические самокаты транспортным средством. Об этом стало известно в среду, 30 марта.

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Теперь любой водитель такого транспорта будет обязан соблюдать правила дорожного движения в соответствии с законом. По словам представителей Генпрокуратуры РФ, электросамокаты были признаны транспортом из-за скорости их передвижения, передает РИА Новости.

21 марта глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал о правилах передвижения на электросамокате. По его словам, этим летом электросамокатов будет больше на дорогах Московского региона, чем в прошлом году. При этом, по мнению эксперта, инфраструктура российских городов не полностью готова к такому виду транспорта.