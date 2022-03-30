Обозначены сроки дебюта новой Toyota Crown

Японское издание BestCarWeb, специализирующееся на инсайдерской информации о местных автомобильных марках, выяснило подробности о премьере следующего поколения Toyota Crown: журналисты заявляют, что новинка может дебютировать уже в мае 2022 года. В поддержку этой версии они приводят два аргумента: во-первых, разработка новинки завершена и откладывать презентацию на 2023 год не имеет смысла, а во-вторых, автомобилей нынешнего поколения у дилеров все меньше.

Фото: © Toyota © Toyota

BestCarWeb обращает внимание на то, что количество доступных для заказа Crown поколения S220 уменьшается с каждым днем. В случае, если бы это было связано с проблемами на производстве или переходным процессом, то дилеров уведомили бы об этом, однако продавцы никаких разъяснений не получали. Похожая ситуация была и при завершении сборки модели Toyota Estima, из чего журналисты сделали вывод, что жизненный цикл актуального Crown тоже близок к завершению.

По неофициальной информации, для снижения затрат на разработку новой Crown автопроизводитель отказался от заднеприводной платформы с продольным расположением двигателя, так что со сменой поколения модель переберется на переднеприводную «тележку» TNGA GA-K с поперечной компоновкой мотора, знакомую по Toyota Camry и Lexus ES. А вместо нынешнего мотора V6 модели прочат гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового двигателя. Также инсайдеры сообщают, что Crown будет выпускаться в нескольких вариантах, в том числе и виде кроссовера с купеобразным кузовом.