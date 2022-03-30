В 2022 году на дорогах появятся новые камеры фиксации нарушений ПДД

В 2022 году на российских дорогах появится больше новых камер фиксации, которые смогут распознавать более 50 видов нарушений ПДД. Как сообщает Autonews, каждый регион самостоятельно определит, какие функции у систем выбрать и где их установить для максимальной эффективности.

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Так, развитие систем фотовидеофиксации идет во всех регионах страны в рамках реализации Национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как рассказали в Ассоциации производителей дорожных комплексов «Око», только порядка 10–15% всех новых комплексов пойдут на замену тем, что уже работают на дорогах.

По подсчетам издания, в 2022 году количество камер в Санкт-Петербурге должно вырасти на 300 новых комплексов, в Тюменской области на 99 новых комплексов, в Свердловской области — минимум на 60 новых комплексов. В Москве в 2022 году заменят 500 дорожных камер на устройства с более современным функционалом. При этом общее число не изменится и составит 3,5 тысяч.