Электросамокаты приравняли к транспортным средствам

Верховный суд РФ признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных на официальном сайте суда.

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В карточке дела отмечается, что истцу, который оспаривал соответствующий пункт ПДД, отказано в удовлетворении иска. В обоснование своих требований автор заявления указывал, что к транспортным средствам можно относить только те средства передвижения, для управления которыми нужны водительские права, пишет ТАСС.

При этом ответчик, которым в суде выступил представитель Генпрокуратуры, пояснил, что закон не может дать полного списка транспортных средств. В свою очередь, электросамокаты к ним можно отнести в силу скорости их передвижения.

Решение Верховного суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее сообщалось, что спрос на электрические самокаты в России вырос на 235%, а на механические — на 198%. Как отметили в компании Wildberries, среди самокатов покупатели выбирают трюковые модели и тратят на них в среднем 7-8 тыс. руб.