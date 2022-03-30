Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
1 час назад

Верховный суд РФ приравнял электросамокаты к транспортным средствам

Алиса Селезнёва

Верховный суд РФ признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных на официальном сайте суда.

Электросамокаты приравняли к транспортным средствам
Фото: PixabayPixabay

В карточке дела отмечается, что истцу, который оспаривал соответствующий пункт ПДД, отказано в удовлетворении иска. В обоснование своих требований автор заявления указывал, что к транспортным средствам можно относить только те средства передвижения, для управления которыми нужны водительские права, пишет ТАСС.

При этом ответчик, которым в суде выступил представитель Генпрокуратуры, пояснил, что закон не может дать полного списка транспортных средств. В свою очередь, электросамокаты к ним можно отнести в силу скорости их передвижения.

Решение Верховного суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее сообщалось, что спрос на электрические самокаты в России вырос на 235%, а на механические — на 198%. Как отметили в компании Wildberries, среди самокатов покупатели выбирают трюковые модели и тратят на них в среднем 7-8 тыс. руб.

В то же время, в МВД РФ сообщали, что за 9 месяцев 2021 года в России произошло более 400 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, что на 51,27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Автоновости,МВД России,Верховный суд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители