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1 час назад

В Госдуме предложили разработать систему штрафов для водителей электросамокатов

Елена Прошина

Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством. На фоне этого член Госдумы Андрей Колесник выступил с предложением разработать систему штрафов для его водителей, передает «Газета.Ru».

В Госдуме предложили разработать систему штрафов для водителей электросамокатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Систему штрафов надо разрабатывать, как и везде. Вообще надо людей уже приучать. Раньше штрафовали и пешеходов, сейчас же только автомобилистов. Но не может же быть дорога в одну сторону. Все несут ответственность за безопасность дорожного движения, и те, кто находится на транспортном средстве, и пешеходы. Должна быть форма Федерального закона, это пока что только Верховный суд, а еще определенная система законов и подзаконных актов должна отрегулировать», — сказал Колесник.

Он отметил, что данный вопрос назрел уже давно и решить его нужно в ближайшее время, но качественно.

Ранее Верховный суд России признал законным положение ПДД, разрешающее квалифицировать электросамокаты в качестве транспортного средства.

Автоновости,Андрей Колесник,Верховный суд,Госдума,
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