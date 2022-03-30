В Госдуме предложили разработать систему штрафов для водителей электросамокатов

Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством. На фоне этого член Госдумы Андрей Колесник выступил с предложением разработать систему штрафов для его водителей, передает «Газета.Ru».
«Систему штрафов надо разрабатывать, как и везде. Вообще надо людей уже приучать. Раньше штрафовали и пешеходов, сейчас же только автомобилистов. Но не может же быть дорога в одну сторону. Все несут ответственность за безопасность дорожного движения, и те, кто находится на транспортном средстве, и пешеходы. Должна быть форма Федерального закона, это пока что только Верховный суд, а еще определенная система законов и подзаконных актов должна отрегулировать», — сказал Колесник.
Он отметил, что данный вопрос назрел уже давно и решить его нужно в ближайшее время, но качественно.
Ранее Верховный суд России признал законным положение ПДД, разрешающее квалифицировать электросамокаты в качестве транспортного средства.