В Госдуме предложили разработать систему штрафов для водителей электросамокатов

«Систему штрафов надо разрабатывать, как и везде. Вообще надо людей уже приучать. Раньше штрафовали и пешеходов, сейчас же только автомобилистов. Но не может же быть дорога в одну сторону. Все несут ответственность за безопасность дорожного движения, и те, кто находится на транспортном средстве, и пешеходы. Должна быть форма Федерального закона, это пока что только Верховный суд, а еще определенная система законов и подзаконных актов должна отрегулировать», — сказал Колесник.