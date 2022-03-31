Эксперт рассказал, чем заменить импортные шины для авто

После ухода из России ряда крупных производителей шин автомобилисты смогут найти замену их резине среднего и эконом-класса у отечественных и китайских поставщиков. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил декан транспортного факультета Московского Политеха Пабло Эмилио Итурралде Бакеро.

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«То, что делается для экономсегмента Россией и Китаем, практически не уступает по качеству продукции крупнейших производителей. Проблем с материалами быть не должно», — подчеркнул эксперт.

Бакеро призвал обратить внимание на шины марок Arrivo, Matador, Windforce, а также АО «КАМА».

При этом декан транспортного факультета подчеркнул, что в старшем ценовом сегменте дела обстоят не так хорошо. В условиях сильного дождя и повышенной скорости российская и китайская резина не выдерживает конкуренции с продуктами топовых линеек европейский компаний Michlein и Pirelli, отметил он.