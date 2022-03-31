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19 часов назад

Страховые компании начали повышать тарифы по каско и ОСАГО

Русская Планетаиещё 3

Страховые компании повысили стоимость каско и ОСАГО. Полисы за месяц подорожали на 10-15% и 5-10% соответственно.

ОСАГО и КАСКО подорожают с 1 апреля
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Об этом рассказали опрошенные страховщики. Как объяснил управляющий директор по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов, цены увеличились из-за роста расходов на запчасти и повышения стоимости ремонтных работы.

Цифры корректируют в «РЕСО-Гарантии». В «Югории» повысили ОСАГО на 5-10% в зависимости от региона. Там прогнозируют рост каско на 10-20%.

Об этом пишут «Известия».

С 1 апреля расчет стоимости ОСАГО изменится. Для водителей с безаварийной ездой тариф будет снижен. Для них ОСАГО может стать дешевле на 8%.

Ранее сообщалось о значительном росте цен на машины в России. Так, автомобили Haval подорожали на 40-50%, что в денежном выражении составило 950-980 тыс. рублей. Такое повышение - редкость на российском рынке.

Автоновости,Сергей Демидов,Группа Ренессанс Страхование,
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