ОСАГО и КАСКО подорожают с 1 апреля

Страховые компании повысили стоимость каско и ОСАГО. Полисы за месяц подорожали на 10-15% и 5-10% соответственно.
Об этом рассказали опрошенные страховщики. Как объяснил управляющий директор по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов, цены увеличились из-за роста расходов на запчасти и повышения стоимости ремонтных работы.
Цифры корректируют в «РЕСО-Гарантии». В «Югории» повысили ОСАГО на 5-10% в зависимости от региона. Там прогнозируют рост каско на 10-20%.
Об этом пишут «Известия».
С 1 апреля расчет стоимости ОСАГО изменится. Для водителей с безаварийной ездой тариф будет снижен. Для них ОСАГО может стать дешевле на 8%.
Ранее сообщалось о значительном росте цен на машины в России. Так, автомобили Haval подорожали на 40-50%, что в денежном выражении составило 950-980 тыс. рублей. Такое повышение - редкость на российском рынке.