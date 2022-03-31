Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что АвтоВАЗ нашел новых поставщиков электронных компонентов, острую нехватку которых компания испытывает уже более полугода. ТАСС со ссылкой на Азарова уточняет, что это компании из стран Азии, однако их «не стоит называть раньше времени». «В первую очередь следует решить вопросы логистики и импортозамещения, — подчеркнул губернатор. — Наши конструкторы работают над тем, чтобы в кратчайший срок найти варианты решения этой задачи, наработки уже есть».

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С 4 апреля на АвтоВАЗе начинаются корпоративные каникулы, которые продлятся до 24 апреля — это плановый отпуск, который был перенесен с лета. В этот трехнедельный период автопроизводитель рассчитывает накопить необходимые комплектующие. «Компании предстоит найти возможность укрепиться по запасам материалов и комплектующих, чтобы в дальнейшем продолжить работу», — заявил журналистам губернатор Самарской области.

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АвтоВАЗ испытывает острую нехватку электронных компонентов для антиблокировочной системы тормозов и системы стабилизации, которые поставляла немецкая компания Bosch, приостановившая импорт автомобильных комплектующих в Россию. По этой причине сборочные линии по большей части простаивали, и, по состоянию на 31 марта, оба завода АвтоВАЗа, в Тольятти и Ижевске, остановлены. Ранее стало известно, что российский автопроизводитель намерен в ближайшее время приступить к выпуску версий автомобилей, на которых заменят «критически важные импортные компоненты альтернативными решениями».