Kia анонсировала шесть новых моделей

Kia расширит свою модельную линейку принципиально новым семейством специальных автомобилей, разработанных для служб доставки и логистики, об этом сообщает The Korean Car Blog.

Фото: www.thekoreancarblog.com www.thekoreancarblog.com

Гамму обозначили термином purpose-built vehicles (PBV), то есть "автомобили целевого назначения". В нее войдут как вновь созданные модели, так и модификации ныне выпускаемых автомобилей. В частности, появится Kia Niro увеличенной размерности (Niro Plus) - его создают специально для такси. На основе субкомпактного Kia Ray выпустят одноместный (!) грузовой фургон.

Другие автомобили линейки PBV станут опираться на "плоскую" модульную платформу eS с чисто электрической силовой установкой. Начиная с 2025 года на этой базе создадут среднеразмерный фургон, роботизированное такси, бизнес-вэн и т.д. Машины на этой базе будут иметь ресурс не менее 600 тысяч километров, а их особенностями станут простота обслуживания и встроенный автопилот четвертого уровня по классификации SAE.