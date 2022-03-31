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19 часов назад

АвтоВАЗ вновь остановил выпуск машин. Как минимум на месяц

Wroom.ru

Впереди у АвтоВАЗа два дня вынужденного простоя, а затем — корпоративный отпуск.

АвтоВАЗ вновь остановил выпуск машин. Как минимум на месяц
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Заводы в Тольятти и Ижевске работают вполсилы уже месяц: пару дней выпускают машины, потом на несколько дней уходят в простой. При этом линия Б0 стоит «на паузе» с начала марта. Причина — острая нехватка импортных комплектующих, возникшая из-за конфликта на Украине.

На этой неделе, с 28 до 30 марта, АвтоВАЗ выпускал только внедорожники «Нива Тревел» и «Нива Легенд». В четверг и пятницу все линии заводов в Тольятти и Ижевске будут простаивать. А уже в понедельник, 4 апреля, АвтоВАЗ уйдёт в единый корпоративный отпуск, который продлится до 25 апреля.

За время отпуска руководство компании надеется решить проблему с поставками импортных комплектующих и сделать запас деталей. Также во время паузы будет проводится ремонт и обслуживание оборудования. А инженеры компании продолжат работу над новыми комплектациями «Лады» — речь идёт об упрощённых версиях с минимальным использованием электроники.

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