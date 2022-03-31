АвтоВАЗ вновь остановил выпуск машин. Как минимум на месяц

Впереди у АвтоВАЗа два дня вынужденного простоя, а затем — корпоративный отпуск.

Заводы в Тольятти и Ижевске работают вполсилы уже месяц: пару дней выпускают машины, потом на несколько дней уходят в простой. При этом линия Б0 стоит «на паузе» с начала марта. Причина — острая нехватка импортных комплектующих, возникшая из-за конфликта на Украине.

На этой неделе, с 28 до 30 марта, АвтоВАЗ выпускал только внедорожники «Нива Тревел» и «Нива Легенд». В четверг и пятницу все линии заводов в Тольятти и Ижевске будут простаивать. А уже в понедельник, 4 апреля, АвтоВАЗ уйдёт в единый корпоративный отпуск, который продлится до 25 апреля.