В России выросли цены на каско и ОСАГО

В России страховщики повысили цены на каско и ОСАГО на 5-15% на фоне роста расходов на запчасти и цен на ремонтные работы. Об этом пишут «Известия».

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По словам управляющего директора по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергея Демидова, рост цен на каско обусловлен увеличением расходов на запчасти, на них приходится самая существенная доля выплат, влияет и цена ремонтных работ.

При этом на фоне санкций и девальвации рубля эксперты ждут дальнейшего роста стоимости полисов страхования. Так, уже в ближайшее время Банк России сможет пересматривать границы тарифного коридора по ОСАГО и цены на полисы обязательного автострахования могут вырасти в цене на 20%.

Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина прогнозирует, что повышение будет все же неравномерным, и рост стоимости будет сдерживать конкуренция за малоубыточных клиентов и увеличение скидки за безаварийную езду с 1 апреля 2022 года.