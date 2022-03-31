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19 часов назад

В России выросли цены на каско и ОСАГО

Алиса Селезнёва

В России страховщики повысили цены на каско и ОСАГО на 5-15% на фоне роста расходов на запчасти и цен на ремонтные работы. Об этом пишут «Известия».

В России выросли цены на каско и ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам управляющего директора по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергея Демидова, рост цен на каско обусловлен увеличением расходов на запчасти, на них приходится самая существенная доля выплат, влияет и цена ремонтных работ.

При этом на фоне санкций и девальвации рубля эксперты ждут дальнейшего роста стоимости полисов страхования. Так, уже в ближайшее время Банк России сможет пересматривать границы тарифного коридора по ОСАГО и цены на полисы обязательного автострахования могут вырасти в цене на 20%.

Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина прогнозирует, что повышение будет все же неравномерным, и рост стоимости будет сдерживать конкуренция за малоубыточных клиентов и увеличение скидки за безаварийную езду с 1 апреля 2022 года.

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Ранее страховые компании начали рассчитывать размер компенсации по новым справочникам, в которых не учитывается рост цен на запчасти на фоне санкций. Эксперты отмечают, что за последний месяц стоимость деталей на автомобили резко выросла и прописанный в законе приоритет восстановительного ремонта не гарантирует полного покрытия ущерба от ДТП. При этом пересмотр цен на запчасти, указанные в справочниках, неизбежно приведет к росту тарифов на ОСАГО.

Автоновости,Сергей Демидов,Татьяна Никитина,Группа Ренессанс Страхование,Банк России,
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