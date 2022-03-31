Hyundai зарегистрировала новый бренд IONE

В Национальный институт промышленной собственности Аргентины Hyundai подала заявку на регистрацию нового товарного знака IONE. Пока неизвестно, для каких целей было это сделано, но есть несколько предположений.
Совершенно точно можно сказать, что под суббрендом IONE не будут выпускаться аналоги электрических моделей Ioniq, семейство которых к 2030 году должно пополниться одиннадцатью новинками различных сегментов.
The KCB предполагает, что IONE может быть использован для высокопроизводительных версий "электричек" Hyundai - по аналогии с линейкой N. По мнению авторов статьи, IONE - аббревиатура, в которой первые две буквы - начало названия электрического суббренда Ioniq, а вторые две относятся к обозначению высокой мощности (N) и типа силовой установки (E - Electric). В таком случае получается какой-то плеоназм.
Несмотря на это, такая трактовка может быть, ведь с точки зрения маркетинга IONE очень выгодное название, разбиваемое на I One, что как нельзя лучше подходит для лозунга для семейства мощных электрокаров.
Ещё одна версия, что IONE может стать отдельным суббрендом для автомобилей на водороде или же машин с силовой установкой типа Fuel Cell.