Hyundai зарегистрировала новый бренд IONE

В Национальный институт промышленной собственности Аргентины Hyundai подала заявку на регистрацию нового товарного знака IONE. Пока неизвестно, для каких целей было это сделано, но есть несколько предположений.

Фото: Hyundai Hyundai

Национальный институт промышленной собственности Аргентины

Совершенно точно можно сказать, что под суббрендом IONE не будут выпускаться аналоги электрических моделей Ioniq, семейство которых к 2030 году должно пополниться одиннадцатью новинками различных сегментов.

The KCB предполагает, что IONE может быть использован для высокопроизводительных версий "электричек" Hyundai - по аналогии с линейкой N. По мнению авторов статьи, IONE - аббревиатура, в которой первые две буквы - начало названия электрического суббренда Ioniq, а вторые две относятся к обозначению высокой мощности (N) и типа силовой установки (E - Electric). В таком случае получается какой-то плеоназм.

Несмотря на это, такая трактовка может быть, ведь с точки зрения маркетинга IONE очень выгодное название, разбиваемое на I One, что как нельзя лучше подходит для лозунга для семейства мощных электрокаров.