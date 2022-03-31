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17 часов назад

Напоминания о непристегнутых ремнях безопасности сделают назойливее

Газета.Ru

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) будет учитывать в составляемом им ежегодном рейтинге автомобилей работу систем, предупреждающих водителей и пассажиров о непристегнутых ремнях безопасности. Эта мера должна стимулировать автопроизводителей к тому, чтобы сделать звуковые сигналы и индикаторы более заметными для водителей. О новой рейтинговой программе сообщается на сайте самой организации.

Напоминания о непристегнутых ремнях сделают назойливее
Фото: DepositphotosDepositphotos

Исследование IIHS показало, что заметные и длительные визуальные и звуковые предупреждения могут увеличить использование ремней среди тех водителей и пассажиров, которые не пристегиваются регулярно, на 34% и уменьшить число погибших в ДТП на дорогах США примерно на 1,5 тыс. человек в год.

Для наибольшей эффективности предупреждение должно длиться не менее 90 секунд, если водитель или передний пасссажир не пристегнулся. Действующими стандартами предусмотрено звуковое напоминание в течение 1 минуты.

Среди 26 испытанных IIHS кроссоверов и внедорожников высокую оценку по этому показателю получили лишь две модели Subaru — звук оповещения в них оказался в 4 раза громче, чем окружающий шум. Удовлетворительные показатели зафиксированы у двух кроссоверов Hyundai и трех Nissan.

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