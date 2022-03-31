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18 часов назад

Самый дорогой автомобиль в мире продают почти за 8 миллиардов рублей

Motor.ruиещё 2

На онлайн-площадке Autoscout24.com появилось объявление о продаже самого дорогого автомобиля в истории аукционов — суперкара Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска. Судя по описанию, речь идет именно о том самом экземпляре, который в 2018 году ушел с молотка за рекордные 48,4 миллиона долларов. Теперь же за купе просят еще больше — 85 миллионов евро (более 7,7 миллиарда рублей). Если сделка состоится, то 250 GTO подтвердит свое звание самой дорогой машины в мире.

Самый дорогой автомобиль в мире продают за €85 млн
Фото: © Ferrari© Ferrari

В объявлении нет реальных фотографий автомобиля — оно проиллюстрировано изображением игрушечного Ferrari 250 GTO в масштабе 1:8. При этом из описания следует, что речь идет все-таки о настоящей машине, которая находится в испанской Марбелье у местного дилера, хотя номер шасси не уточняется. Зато указано, что выставленный на продажу экземпляр прошел проверку специалистами подразделения Ferrari Classiche. В остальном же текст практически в точности повторяет тот, который был опубликован на сайте аукционного дома RM Sotheby's во время продажи суперкара в 2018 году.

Четыре года назад за рекордную сумму продали Ferrari 250 GTO с номером шасси 3413 GT, ранее использовавшийся в качестве тестового — третий по счету экземпляр модели, выпущенный итальянским производителем. На тот момент это была третья перепродажа в нынешнем тысячелетии.

Оригинальная модель выпускалась в период с с 1962 по 1964 год, а тираж составил всего 36 экземпляров. В 2019 году итальянский суд постановил причислить Ferrari 250 GTO к произведениям искусства — это значит, что модель не подлежит копированию.

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