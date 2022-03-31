Самый дорогой автомобиль в мире продают за €85 млн

На онлайн-площадке Autoscout24.com появилось объявление о продаже самого дорогого автомобиля в истории аукционов — суперкара Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска. Судя по описанию, речь идет именно о том самом экземпляре, который в 2018 году ушел с молотка за рекордные 48,4 миллиона долларов. Теперь же за купе просят еще больше — 85 миллионов евро (более 7,7 миллиарда рублей). Если сделка состоится, то 250 GTO подтвердит свое звание самой дорогой машины в мире.

Фото: © Ferrari © Ferrari

В объявлении нет реальных фотографий автомобиля — оно проиллюстрировано изображением игрушечного Ferrari 250 GTO в масштабе 1:8. При этом из описания следует, что речь идет все-таки о настоящей машине, которая находится в испанской Марбелье у местного дилера, хотя номер шасси не уточняется. Зато указано, что выставленный на продажу экземпляр прошел проверку специалистами подразделения Ferrari Classiche. В остальном же текст практически в точности повторяет тот, который был опубликован на сайте аукционного дома RM Sotheby's во время продажи суперкара в 2018 году.

Четыре года назад за рекордную сумму продали Ferrari 250 GTO с номером шасси 3413 GT, ранее использовавшийся в качестве тестового — третий по счету экземпляр модели, выпущенный итальянским производителем. На тот момент это была третья перепродажа в нынешнем тысячелетии.