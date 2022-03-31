АвтоВАЗ отзывает 600 Lada Niva Travel

Почти 600 внедорожников Lada Niva Travel попали под отзывную кампанию. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Согласно данным регулятора, под отзыв попали 593 внедорожника Lada Niva Travel, проданные с 2021 по 2022 годы.

Фото: Автоваз Автоваз

Причиной отзыва стала проверка плюсовой клеммы провода стартера из-за возможного контакта с защитным кожухом стартера. На всех автомобилях проверят правильность установки плюсовой клеммы стартера и при необходимости будет произведен перемонтаж.