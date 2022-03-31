Спрос на автомобили Aurus вырос на фоне санкций

Российская марка Aurus, выпускающая представительские автомобили, заявила об увеличении спроса на фоне санкций Соединенных Штатов и Евросоюза. Как и другие производители, фирма столкнулась с логистическими проблемами, но массового характера они, видимо, не носят. Выпуск машин продолжается в соответствии с намеченным планом, хотя объемы у «Ауруса» и так были небольшими, а начальная цена седана Senat составляла 18 миллионов рублей.
Сейчас на сайте Aurus присутствуют две модели: седан Senat, в обычной версии и бронированной по стандарту БР5, а также Senat Limousine стоимостью больше 100 миллионов рублей. Для частных клиентов компания также делает кабриолеты, но, к примеру, микроавтобусы «Арсенал» есть только в гараже Федеральной службы охраны и Минобороны России. Запуск внедорожника «Комендант» много раз откладывали, и, по последней информации, он должен встать на конвейер в конце 2022 года.
Все «Аурусы» построены на общей модульной платформе ЕМП и оснащены гибридной силовой установкой. В её основе лежит двигатель V8 4.4, дополненный высоковольтной надстройкой с электромотором мощностью 62 лошадиные силы. Комбинированная отдача системы составляет 598 сил и 880 Нм момента.
Разгон до 100 километров в час у обычного седана занимает шесть секунд ровно, максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час. Коробка передач — девятидиапазонный автомат КАТЕ. Привод полный.
На вопрос, насколько Aurus вообще можно считать российским продуктом, ответил генеральный директор компании Адиль Ширинов: «Сама инженерная мысль, заложенная в Aurus — чисто российская, и этим нужно гордиться».
Первые покупатели «Аурусов» при этом жаловались на плохую сборку и качество электроники. На машинах отказывало освещение, круиз-контроль и исчезали настройки аудиосистемы, звучание которой в целом не соответствовало уровню автомобиля. Также седан по какой-то причине постоянно вело вправо, а дилер не смог сделать сход-развал.
Всего несколько дней назад в базе Роспатента появились данные о ещё одной разновидности Aurus Senat — катафалке Lafet. Правда, машины уже участвовали в траурных церемониях. Например, их видели в день похорон министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева. По неофициальной информации, катафалк Aurus построен в трех экземплярах.