Спрос на автомобили Aurus вырос на фоне санкций

Российская марка Aurus, выпускающая представительские автомобили, заявила об увеличении спроса на фоне санкций Соединенных Штатов и Евросоюза. Как и другие производители, фирма столкнулась с логистическими проблемами, но массового характера они, видимо, не носят. Выпуск машин продолжается в соответствии с намеченным планом, хотя объемы у «Ауруса» и так были небольшими, а начальная цена седана Senat составляла 18 миллионов рублей.

Фото: © Aurus © Aurus

Сейчас на сайте Aurus присутствуют две модели: седан Senat, в обычной версии и бронированной по стандарту БР5, а также Senat Limousine стоимостью больше 100 миллионов рублей. Для частных клиентов компания также делает кабриолеты, но, к примеру, микроавтобусы «Арсенал» есть только в гараже Федеральной службы охраны и Минобороны России. Запуск внедорожника «Комендант» много раз откладывали, и, по последней информации, он должен встать на конвейер в конце 2022 года.

Aurus

Все «Аурусы» построены на общей модульной платформе ЕМП и оснащены гибридной силовой установкой. В её основе лежит двигатель V8 4.4, дополненный высоковольтной надстройкой с электромотором мощностью 62 лошадиные силы. Комбинированная отдача системы составляет 598 сил и 880 Нм момента.

Разгон до 100 километров в час у обычного седана занимает шесть секунд ровно, максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час. Коробка передач — девятидиапазонный автомат КАТЕ. Привод полный.

На вопрос, насколько Aurus вообще можно считать российским продуктом, ответил генеральный директор компании Адиль Ширинов: «Сама инженерная мысль, заложенная в Aurus — чисто российская, и этим нужно гордиться».

Первые покупатели «Аурусов» при этом жаловались на плохую сборку и качество электроники. На машинах отказывало освещение, круиз-контроль и исчезали настройки аудиосистемы, звучание которой в целом не соответствовало уровню автомобиля. Также седан по какой-то причине постоянно вело вправо, а дилер не смог сделать сход-развал.