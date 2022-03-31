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15 часов назад

Суд обязал Tesla выкупить Model 3 у владельца с обманутыми ожиданиями

Российская Газета

Согласно постановлению суда, компания Tesla обязана выкупить автомобиль Model 3 у владельца, который остался недоволен работой некоторых функций.

Суд обязал Tesla выкупить Model 3 у владельца с обманутыми ожиданиями
Фото: TeslaTesla

Система "автопилотирования" Full Self-Driving является предметом частых жалоб, что неудивительно: она всё ещё находится в стадии доработки и имеет статус "beta". Тем не менее Илон Маск не считает зазорным предлагать "сырой" продукт к покупке клиентам Tesla. Опция, прямо скажем, не дешёвая, и полный список функций обойдётся в 12 000 долларов.

Есть ещё одна странность. Если в США использование подобных систем за рядом исключений не запрещено, то в Европе пользоваться благами "автопилота" Tesla не получится вовсе. В таком случае, есть вопросы как к компании, которая предлагает к покупке нелегитимную в конкретном регионе опцию автономного управления, так и к клиенту, который платит за неё, не уточнив, можно ли будет её задействовать.

История приключилась с жителем Германии, который заплатил за функции автопилота 6300 евро. По его словам, когда он положился на искусственный интеллект, автомобиль поехал так, будто за рулём сидел не очень трезвый водитель. В статье Spiegel говорится, что программное обеспечение, приобретённое клиентом, оказалось несовместимым с оборудованием автомобиля. Отмечается, что ИИ не распознавал знаки и сигналы светофора, автоматический обгон медленно движущихся автомобилей на шоссе не работал вовсе, а рулевое управление было крайне неуверенным.

В Tesla заявили, что не в курсе каких-либо аппаратных или программных проблем. Также компания сообщила, что обновление оборудования в будущем было бы бесплатным для владельца. То есть покупатель отдаёт деньги за функции, которыми он сможет пользоваться только в будущем.

Суд постановил вернуть обманутому клиенту полную стоимость Tesla Model 3 - 69 000 евро. Tesla будет обжаловать это решение.

Ранее "РГ" рассказывала, что Tesla уволила своего сотрудника, который в своих видео показал, как "тупит" автопилот.

Автоновости,Tesla Model 3,Tesla,Илон Маск,
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