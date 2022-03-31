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15 часов назад

Volkswagen объявляет массовый отзыв кроссоверов Teramont

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Американское отделение Volkswagen объявляет о начале отзывной кампании модели Atlas. Под отзыв попадают 220 тыс. автомобилей, произведенных с 2019 года. Крупный SUV Atlas продавался в России под названием Teramont. Отзыв затрагивает как изначальные версии кроссоверов, так и рестайлинговые модификации, представленные в России в конце 2021 года.

Volkswagen объявляет массовый отзыв кроссоверов Teramont
Фото: ©Wikimedia.org©Wikimedia.org

Как пишет портал Carscoops.com со ссылкой на данные Национального института дорожной безопасности (NHTSA), у модели Atlas выявлены недостатки проводки боковых подушек безопасности: в результате нестабильного крепления проводка может повредиться, не исключена коррозия проводки и короткие замыкания, что, в свою очередь, может негативно повлиять на скорость срабатывания подушки безопасности в случае аварии – эйрбэг раскроется позже необходимого и не выполнит возложенные на нее функции защиты пассажира при боковом ударе.

Более того, неисправная проводка может вызвать некорректную работу других сенсоров и систем автомобиля: под угрозой работа электронного стояночного тормоза и даже стеклоподъемников.

Каким образом ситуация с отзывом будет реализована в России, пока не ясно: официально все автомобильные бренды концерна Volkswagen (Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley) с 3 марта 2022 года приостановили работу в России.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 году официально в России было продано 120 автомобилей Volkswagen Teramont. Эта модель поставлялась в Россию с североамериканского завода VW в городе Чаттануга, штат Теннесси.

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