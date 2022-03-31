Более 100 тысяч иномарок отзывают по всему миру

Автопроизводители Volkswagen, Audi, Seat и Skoda отзывают по всему миру более 100 тысяч машин из-за опасности возгорания в моторном отсеке. Соответствующее решение приняло Федеральное автотранспортное ведомства ФРГ.

Фото: Roman Vondrous / CTK / globallookpress.com Roman Vondrous / CTK / globallookpress.com

Отзыв затронет такие моделей, как Audi Q3, Skoda Octavia и VW Golf. Речь идет о выпуске автомобилей с 2020 по 2022 год в зависимости от модели. В Германии отзовут порядка 40 тысяч автомобилей.

Сообщается, что в моторном отсеке недостаточно закрепленные элементы, относящиеся сугубо к дизайну. Они могут прийти в соприкосновение с горячими частями двигателя и воспламениться. В Германии произошло уже произошло 16 случаев возгорания, пишет газета Bild.