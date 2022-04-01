Российский авторынок стал десятым в мире и четвертым в Европе

Эксперты JATO Dynamics опубликовали сравнительные данные по мировым продажам новых автомобилей за 2021 год. Глобальному авторынку удалось подрасти на пять процентов – до 82,1 миллиона машин – но до допандемийного уровня 2019 года с 89,6 миллиона легковушек он не дотянул. Безусловным лидером по продажам остается Китай, а России досталось 10 место в общемировом рейтинге и четвертое – в европейском.

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Как отмечают аналитики, Китай не только меньше всех пострадал от кризиса, но даже выиграл благодаря мощной господдержке рынка электрокаров. В 2021 году в стране было продано 26,3 миллиона новых машин. В 2020 году показатель был на четыре процента меньше, а в 2019-м – на целых шесть процентов.

В США, которые заняли второе место, удалось реализовать 15 миллионов автомобилей. Это на четыре процента больше, чем в 2020 году, но на 12 процентов меньше результата 2019-го, когда было продано 17 миллионов машин. Замыкает тройку лидеров Япония с результатом 4,3 миллиона и годовым падением продаж на три процента.

Далее идет Индия с 3,5 миллиона проданных автомобилей, показавшая самый активный рост в десятке по сравнению с 2020-м годом – на 26 процентов. За ней следуют Германия (2,9 миллиона, -9 процентов), Франция (2 миллиона, +2 процента), Великобритания (2 миллиона, +4 процента), Бразилия (1,98 миллиона, +1 процент), Южная Корея (1,7 миллиона, -9 процентов) и Россия (1,67 миллиона, +4 процента).